Beşiktaş'ta yaşandı! Ters yön diye ambulansa yol vermedi

Beşiktaş'ta cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle durumu acil olduğu iddia edilen hasta taşıyan ambulansa yol vermeye yanaşmadı. Ambulansın şoförü ile cip sürücüsü arasında yaşanan "ters yön" tartışması araç kamerasına yansıdı. Ambulans şoförü Metin Topuz, "Bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu, belki de onun ölümüne sebep olabilirdi" dedi.
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve ambulans şoförü olan Metin Topuz'un iddiasına göre, 1 Eylül Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında ihbar üzerine gidilen Etiler Mahallesi'nde solunum rahatsızlığı yaşayan 89 yaşındaki hastaya evinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmek üzere hasta ambulansa alındı.
Metin Topuz, durumu acil olduğu ileri sürdükleri hastayı yetiştirebilmek için ambulansla Seher Yıldızı Sokak'ta ters yönden ilerlemeye başladı. Sokakta önüne çıkan araçlardan birinin sürücüsü sağdan geçip yoluna devam ederken, cip sürücüsü ise yol vermeye yanaşmadı.
Kadın cip sürücüsü tartıştığı ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yön" diyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 2 dakikalık zaman kaybına neden olan 'ters yön' tartışması araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
"BELKİ DE HASTANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"
Ambulans şoförü Metin Topuz, "Etiler'den solunum sıkıntısı yaşayan 89 yaşındaki bir hastamızı almaya gittik, evden aldık. Mahalle arasından caddeye giderken, bir kadın sürücü yoldan gelirken bize el hareketi yaptı. Hızlı gelmesi için siren çaldım çünkü acil gitmemiz gerekiyordu. Ters yöndeydim, caddeye tersten girmek çok daha kolaydı. Kadın sürücü bize yaklaşınca camı açtı, 'Siz ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız ve aracınızda hasta yok' diyerek bizi tehdit etti. Önümüze kırıp, bekledi. Ben aracımda hasta var diye oralı olmadım. Amacım hastayı hastaneye yetiştirmekti. Kaldırımda bir saksı olmasaydı oradan çıkıp gidecektim. Bu sefer de çapraz olarak beni sıkıştırınca oradan çıkamadım. Arkada solunum sıkıntısı olan bir hastamız vardı ve bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Belki de onun ölümüne sebep olabilirdi. Ambulans şoförleri olarak bu durumu çok yaşıyoruz. Bundan çok şikayetçiyiz. Sadece bize sağduyulu olsunlar başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.
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