Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 8.646,12 %1,76
        DOLAR 30,4199 %0,25
        EURO 33,1146 %0,19
        ALTIN 2.011,25 %0,33
        FAİZ 43,21 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 22,71 %0,42
        BITCOIN 43.022,00 %-0,15
        GBP/TRY 38,8108 %0,24
        EUR/USD 1,0871 %0,00
        BRENT 78,97 %-1,96
        ÇEYREK ALTIN 3.288,39 %0,33
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Amazon yapay zeka destekli asistanını tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Amazon yapay zeka destekli asistanını tanıttı

        ABD'li teknoloji şirketi Amazon, üretken yapay zeka destekli alışveriş asistanı Rufus'u ABD'deki bazı müşterilerinin kullanımına sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 01:10 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amazon yapay zeka destekli asistanını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin müşteri deneyimini geliştirmek için yapay zekayı 25 yılı aşkın süredir çok kapsamlı kullandığına dikkat çekilerek geçen yıl Amazon mağazasında, bir dizi yeni üretken yapay zeka destekli özelliğin kullanıma açıldığı anımsatıldı.

        Şirketin üretken yapay zekayı kullandığı alanlara dair örnekler verilen açıklamada, söz konusu yeniliklerden yola çıkılarak bugün Rufus'un piyasaya sürüldüğü duyuruldu.

        Açıklamada, Rufus'un Amazon'un kapsamlı ürün kataloğu, müşteri yorumları, topluluk soru-cevapları ve web genelindeki bilgiler konusunda eğitilmiş, çeşitli alışveriş ihtiyaçları ve ürünleriyle ilgili müşteri sorularını yanıtlayan, karşılaştırmalar sağlayan ve konuşma bağlamına dayalı olarak önerilerde bulunan üretken yapay zeka destekli bir alışveriş asistanı olduğu aktarıldı.

        Rufus'un bugün Amazon'un mobil uygulamasında ABD'deki küçük bir müşteri alt kümesine beta olarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, yapay zeka asistanının gelecek haftalarda kademeli olarak ülkedeki diğer müşterilere açılacağı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Habertürk Anasayfa