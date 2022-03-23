Türkiye’de 1000 kişiyi işe alacak

Amazon, bugün yaptığı açıklamayla Türkiye’deki yatırım planlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Amazon, 2022 sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda 1000’i aşkın çalışan için istihdam yaratmayı planlıyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde bir yatırım yapılması öngörülüyor.
Verilen bilgiye göre Türkiye’de 2018 yılında hizmete giren Amazon.com.tr, kuruluşundan bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye istihdam yarattı.
Amazon, Tuzla’da kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek.
“E-TİCARET SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ”
Amazon’un Türkiye’ye yapacağı yatırım hakkında yorumlarını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Bu yatırım, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz” dedi.
Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise “Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız” açıklamasında bulundu. Perego, “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz” diye konuştu.
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