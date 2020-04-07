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Koronavirüs salgını kimi firmaların tamamen kapanmasına yol açarken, bazı firmaların ise iş yapış biçiminde değişikliğe yol açıyor. Virüs salgınıyla beraber paltformu üzerinden verilen sipariş sayısında patlama yaşanan e-ticaret devi Amazon depo çalışanlarına 'sosyal mesafeyi koruma' uyarısında bulundu.

CNBC'nin şirket içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre firma çalışma arkadaşlarına 2 metreden daha fazla yaklaşan çalışanlarına ilk seferde uyarı verecek. Aynı hatayı tekrarlaması durumunda söz konusu çalışan, diğerlerinin sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle işten çıkarılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Amazon ise söz konusu cezanın 'sosyal mesafe' kurallarını 'bilerek' delen çalışanlara uygulanacağını vurguladı.

Firma çalışanlarını nasıl takip ettiğini ise açıklamadı. Amazon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dave Clark geçen hafta yayımladığı blog yazısında sosyal mesafe kurallarını daha iyi uygulamak için makine öğrenmesi ve yapay zekadan yararlandıklarını belirtmişti.

HİSSELERİ YÜZDE 8 DEĞERLENDİ

CNBC'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Amazon çalışanları ise kendilerinin kameralar aracılığıyla kontrol edildiğini ve bazı çalışanlarının 'mesafe' konusunda uyarıldığını söyledi.

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Amazon sosyal mesafe kurallarını uygulamanın yanında tesislerinin giriş ve çıkışında ateş ölçmeye başladı. Bu önlemlerle faaliyetlerini devam ettirirken koronavirüs riskini de minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Dünya genelinde 175 deposu bulunan Amazon'un sitesinde yer alan bilgiye göre sadece Kuzey Amerika'daki depolarında 125 bin kişi çalışıyor. Koronavirüs sebebiyle artan siparişlere yetişebilmek için firma geçtiğimiz haftalarda ABD'de 100 bin kişiyi işe alacağını açıklamıştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya borsalarında büyük çöküşler yaşanırken artan siparişler sebebiyle 2020 genelinde Amazon hisseleri şu ana kadar yüzde 8 yükseldi.