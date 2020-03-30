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Koronavirüsün küresel ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirmesi dünya genelinde milyonlarca insanın işini kaybetme kaygısı taşımasına sebep oluyor. Bu korku Türkiye dahil birçok ülkede 'evde kal' çağrılarına uyulmamasının en büyük nedenlerinden birisi. Hal böyle olunca Fransa, İspanya gibi koronavirüs salgınının hızlıca yayıldığı ülkelerde şirketlerin salgın esnasında eleman çıkarması yasaklandı.

Böyle bir yasağın olmadığı Türkiye'de şu ana kadar büyük toplu çıkarmalar yaşanmadı. Ancak ABD'de özellikle otellerde ve lokantalarda asgari ücrete yakın ücretlerle çalışan yüzbinlerce kişi daha salgın etkisini yeni göstermeye başlamasına rağmen işsiz kalmaya başladı.

Bu sebeple ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 11 katlık artışla 3.28 milyona yükseldi. Böylece işsizlik maaşı başvuruları tarihi bir rekor kırdı. Ancak her krizde düşenler olduğu gibi yükselenler de oluyor. Koronavirüs salgınının yarattığı yeni dünyada izolasyondaki insanlara hizmet veren firmalar hem ABD'de hem de Türkiye'de siparişlere yetişemedikleri için işe alımlar yapmaya başladı.

ABD genelinde 25 bin marketten eve sipariş getiren Instacart firması, koronavirüs salgını sonrası artan siparişlere yetişemediği için 300 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Çoğunluğu kuryelik yapacak bu kişiler Instacart'ın tam zamanlı çalışanı olmayacak (Uber şoförlerinin Uber çalışanı olmaması gibi). Götürdükleri siparişe paralel gelirleri olacak.

WALMART'A AKIN EDİLDİ

ABD'de en fazla tam zamanlı çalışan işe alımı yapacağını açıklayan şirket ise piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük market zinciri olan Walmart oldu. Koronavirüs sebebiyle ucuzluğuyla bilinen Walmart'ın hem mağazalarında hem de online siparişlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu sebeple firma 150 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.

İşe alımları hızlandıran bir diğer firma ise e-ticaret devi Amazon oldu. Platformu üzerinden neredeyse akla gelen her şeyi sipariş edebildiğiniz Amazon artan talebe cevap verebilmek için 100 bin kişiyi işe alacağonı açıkladı. Eczane/market zinciri aynı anda online satış da yapan CVS firması ise 50 bin kişiyi işe alacak. Bu firmaların yanında çeşitli markalarla faaliyet gösteren market zinciri Albertsons 30 bin, yapı marketi zinciri Lowe's 30 bin, siparişlerinde büyük artış gören Pizza Hut 30 bin ve ABD'nin en yaygın market zincirlerinden 7-Eleven ise 20 bin kişilik yeni istihdam yaratacağını duyurdu.

TÜRKİYE'DE ŞOK VE MİGROS AÇIKLADI

İşe alım konusunda Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanıyor. ABD'de olduğu gibi özellikle market zincirleri koronavirüs salgınıyla beraber hem mağaza hem de online satışlarında önemli artışlar yaşadı. Buna paralel olarak Migros ve Şok eleman arayışına girdi.

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Migros artan talebe yetişebilmek için 1000, Şok ise 5000 kişiyi işe alacağını açıkladı.