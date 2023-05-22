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Günümüzde, bir yerden bir yere ulaşabilmek için araba, uçak, gemi, tren vb. birçok farklı vasıta seçeneği bulunmaktadır. Peki, Samsun Amasya arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Amasya Samsun Arası Kaç Km?

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Amasya ve Samsun arasında yapılan bir yolculukta alınacak mesafe, seçilen ulaşım şekline bağlı olarak değişmektedir. Bu iki şehir arasındaki bir seyahat, kişiye özel hususi bir araçla yapıldığında, yaklaşık olarak 125 kilometrelik bir mesafe kat edilmektedir. Bunun haricinde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle yapılacak seyahat 127 kilometre, uçak tercih edilmesi durumunda ise yaklaşık 80 kilometredir.

Amasya Samsun Arası Kaç Saat?

İki şehir arasında kat edilecek mesafede olduğu gibi bu yolcuk esnasında harcanacak zaman da tercih edilen vasıtanın türüne göre değişmektedir. Amasya ile İstanbul arasında hususi bir otomobille yapılan bir yolculuk yaklaşık 1 saat 30 dakika sürerken, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle bu süre 1 saat 50 dakikayı bulmaktadır. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise elbette ki havayoludur. Amasya ile Samsun arasında uçakla yapılacak olan bir yolculuk ise yaklaşık 40 dakika sürmektedir.

Samsun Amasya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında hususi araçla yapılan bir yolculuk, Samsun Çorum Yolu/D795/E70 karayolu üzerinden yaklaşık olarak 1 saat 35 dakika sürmektedir. İki şehir arasındaki seyahatte harcanan bu zaman, tüm karayolları hız sınırları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Samsun Amasya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Samsun ile Amasya arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs için seyahat süresi yaklaşık olarak 1 saat 50 dakikadır. Tıpkı özel araçla yapılan yolculukta olduğu gibi, bu süreye karayollarında uyulması zorunlu olan hız sınırları dahil edilmiştir.

Samsun Amasya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Samsun ile Amasya arasında yapılan uçak yolculukları yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut