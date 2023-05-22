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Bugün tüm dünyada havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 temel ulaşım modeli kullanılmaktadır. Peki, Fethiye Ankara arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Ankara Fethiye Arası Kaç Km?

Türkiye’nin başkenti olan Ankara ile Muğla’nın önemli bir ilçesi olan Fethiye arasında yapılması planlanan bir seyahatin mesafesi, tercih edilen vasıtaya göre değişebilmektedir. Bu iki nokta arasında kişisel bir araçla yapılacak olan bir yolculukta yaklaşık olarak 630 kilometrelik mesafe kat edilmektedir. Şehirlerarası otobüs ile yapılacak bir yolculukta ise, otobüsün kullandığı güzergahın farklı olabilmesi sebebiyle bu mesafe 621 kilometre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ankara Fethiye Arası Kaç Saat?

Ankara ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye arasındaki bir seyahatte, tıpkı mesafedeki gibi, harcanacak zamanda da tercih edilen ulaşım şekline bağlı olarak farklılıklar olabilmektedir. İki nokta arasında hususi bir araçla yapılan bir yolculuk yaklaşık olarak 7 saat sürerken bu süre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle 8 saat 30 dakikaya kadar çıkmaktadır. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım yolu ise uçaktır ve bu yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Fethiye Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Ankara ile Muğla’ya bağlı bir ilçe olan Fethiye arasındaki yolculuk Afyon Ankara Yolu/D260/E96 ve E90 karayolları üzerinden yaklaşık olarak 7 saat 30 dakika sürmektedir. 7 saati aşan bu yolculuk süresi, tüm karayolları hız sınırları ve trafik kuralları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Fethiye Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Fethiye ile Ankara arasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılacak olan bir sefer, yolculuk sırasında verilecek olan molalar da dahil olmak üzere yaklaşık 8 sat 30 dakika sürmektedir.

Fethiye Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde havaalanı bulunmamaktadır. Ankara ile Muğla’nın Dalaman ilçesi arasında gerçekleşen bir uçuşun süresi ise yaklaşık olarak 1 saat 10 dakikadır. Gerçekleşen bu uçak yolculuğunun ardından Dalaman’dan Fethiye’ye karayolu ile ulaşmak mümkündür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut