Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a giden Ayhan Kılıç yönetimindeki yolcu otobüsü, Kırca mevkisinde Ali Alaçam idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü Alaçam ile yanındaki Kazım Göbel hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu arada yaşamını yitiren sürücü Alaçam'ın çalan cep telefonunu kaza yerindeki ekiplerin açamadığı görüldü.
Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.