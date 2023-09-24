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        Haberler Gündem Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:28 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:38
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        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a giden Ayhan Kılıç yönetimindeki yolcu otobüsü, Kırca mevkisinde Ali Alaçam idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobilin sürücüsü Alaçam ile yanındaki Kazım Göbel hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu arada yaşamını yitiren sürücü Alaçam'ın çalan cep telefonunu kaza yerindeki ekiplerin açamadığı görüldü.

        Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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