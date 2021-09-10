"Amasya baklalı dolması" coğrafi işaretle tescillendi

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimleriyle Coğrafi İşaret Tescili yapılan “Amasya baklalı dolması" düzenlenen törenle tanıtıldı.
Kentte bir otelde düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, coğrafi işaretlerin son derece önemli olduğunu belirtti.
Kültürde yemek ve müziğin önemine işaret eden Demircan, "Coğrafi işaretler o yöreye özgü yemeklerdir. O tadı ancak orada bulursunuz. Lansmanını yaptığımız Amasya’ya özgü dolmanın içerisindekiler ve onlara yüklenilmiş anlamlar, özel günlerde bu yemeğe gösterilmiş ihtimam, beslenmenin ötesinde gelenek içerisinde oluşmuş bir ritüel olmaktır." ifadelerini kullandı.
Vali Mustafa Masatlı da kültür ve tarih turizminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan Amasya’nın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.
Amasya misket elması, Merzifon keşkeği, çiçek bamyası ve Amasya beji mermeriyle coğrafi işaret sayısına Amasya baklalı dolmasının da eklenmesinden mutluluk duyduklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:
"Coğrafi işaretler bir şehrin, bir ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak üretilmesini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Özellikle Avrupa’da coğrafi işaretli ürünleri yerinde görmek, üretim süreçlerini izlemek ve tatmak için milyonlarca insan seyahat etmektedir. Amasya baklalı dolmanın coğrafi işareti Valiliğimiz ile birlikte Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alınmıştır. Bu ürünümüzün tescillenmesi özellikle gastronomi turizmi için ziyaretler gerçekleştiren yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekecek ve ilimiz turizmine olumlu katkı sağlanacaktır."
Vali Masatlı, Amasya çöreği, Amasya etli çiçek bamya yemeği, Amasya misket elma sirkesi, Amasya sıkma tarhanası, Amasya yağlısı, patlıcan pehli yemeği, toyga çorbası ve yassıçal çuha dokumasının da coğrafi işaretle tescillenmesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini aktardı.
Konuşmaların ardından coğrafi işareti alınan Amasya’ya özgü baklalı dolmanın yapımına ilişkin görsel sunum yapıldı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Masatlı ve katılımcılar Amasya baklalı dolmasının tadına baktı.
Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.
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