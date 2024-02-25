Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.374,20 %0,29
        DOLAR 30,9166 %0,34
        EURO 33,5044 %0,40
        ALTIN 2.032,57 %0,77
        FAİZ 43,65 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 22,93 %1,05
        BITCOIN 51.631,00 %0,14
        GBP/TRY 39,2937 %0,63
        EUR/USD 1,0822 %0,00
        BRENT 81,62 %-2,45
        ÇEYREK ALTIN 3.323,25 %0,77
        Haberler Ekonomi Borsa Alves Kablo kaç lot verdi? Alves Kablo halka arz sonuçları açıklandı mı, ALVES ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Alves Kablo kaç lot verdi? Alves Kablo halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman işlem görecek?

        Alves Kablo halka arz sonuçları SPK tarafından açıklanıyor. 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilen Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. sonuçlarının açıklanmasının ardından ALVES Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada gözler "Alves Kablo kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte Alves halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 14:13 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Alves Kablo halka arz sonuçları bekleniyor. 19,45 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının bireysele eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Talep toplama sürecinin geride kalmasının ardından yatırımcılar Alves Kablo'nun borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          ALVES KABLO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde ve 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

        • 3

          ALVES KABLO HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Alves Kablo halka arz hisse fiyatı 19,45 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

        • 4

          ALVES KABLO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Alves Kablo halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla kişi başına düşen lot miktarına dair tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 5

          ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Alves Kablo halka arz sonuçları henüz belli olmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          ALVES KABLO KAÇ LOT VERİR?

          Alves Kablo halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (175 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (155 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"
        Habertürk Anasayfa