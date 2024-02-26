Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!

Ordu'da kahreden kaza, dün sabah saatlerinde Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi.

DRİFT İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan sürücü Metin Türk, daha önceden çektiği drift videoları ile gündeme gelmiş, ulusal basında da yer almıştı. Drift tutkusu ile tanınan Metin Türk, 15 Haziran 2023 tarihinde verdiği röportajda o zamana kadar yaklaşık 300 bin TL trafik cezası yediğini belirtmişti.