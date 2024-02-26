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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin cezası son dakika açıklandı! TFF duyurdu: Icardi kaç maç ceza aldı? - GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Icardi'nin cezası açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı. Icardi, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek ve Beşiktaş maçında sahada olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:00
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        Icardi'nin cezası açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye MKE Ankaragücü maçı nedeniyle 1 maç ceza verildiğini açıkladı. PFDK'ya 41. maddeden sevk edilen Icardi'nin cezasında 'haksız tahrik' maddesi olan 12. madde uygulandı ve 1 maç ceza verildi.

        TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        "GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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        Yıldız golcü, bu akşam oynanacak Antalyaspor müsabakasında cezasını çekecek ve sahada yer alamayacak. Icardi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında ise sahada olabilecek.

        NE OLMUŞTU?

        Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında Icardi'nin elini cinsel uzvuna götürdüğü hareket sosyal medyaya yansımıştı. MKE Ankaragücü bu görüntüler sonrasında TFF'ye başvuru yaparken Galatasaray ise hareketin montaj olduğunu belirtmiş ve hakem raporunda böyle bir hareketin geçmediğini dile getirmişti.

        Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Icardi'yi tedbirsiz olarak PFDK'ya 41. maddeden sevk etmişti.

        MADDE 41 NE DİYOR? – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

        Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi şöyle:

        "(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir."

        12. MADDE NE DİYOR? – HAKSIZ TAHRİK

        Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesi şöyle:

        "(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.

        (2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine

        kadar indirebilir."

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