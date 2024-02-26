Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evi teslim edildi

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan ve konteyneri ısıtamadığı için soba kurduğu çadırda yaşayan şehit Müslüm Özdemir'in ailesini, yeni teslim edilen evlerinde ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk olarak Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında bulunan Şerefoğlu Mahallesi'ne geçerek şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesini, yeni teslim edilen evlerinde ziyaret etti.

REKLAM 12 Ocak'ta Pençe Kilit Harekatı üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özdemir'in babası Ali Özdemir'e taziyelerini sunan Bakan Özhaseki, daha sonra şehit babasına Türk bayrağı hediye etti.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK" 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ve konteyneri ısıtamadıkları için çadırda yaşayan Özdemir ailesine verdikleri ev sözünü yerine getirdiklerini belirten Bakan Özhaseki, "Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir evladımızın ailesine, depremde yıkılan evleri için köylerinde bir ev yapacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzde durduk. Ailemizin isteği üzerine, yıkılan evlerinin yerine köylerinde yeni evimizi kısa sürede tamamlayarak teslim ettik. Bugün de aziz şehidimizin kıymetli ailesinin yeni evlerine misafir olduk. Cenabıallah, Özdemir ailemize yeni yuvalarında hayırla oturmayı nasip etsin. Tüm şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Rabbim şehitlerimizi Peygamber efendimize komşu eylesin" diye konuştu.