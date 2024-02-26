Tarihe geçebilir: Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis belli oldu!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski son haftalarda formsuz olsa da şimdiden transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı ismi Szymanski'nin adı dev kulüplerle anılıyor. Öte yandan Fenerbahçe, Szymanski transferiyle kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırabilir. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
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TEAMTalk’ta yer alan habere göre, Arsenal, Manchester United ve Tottenham ile İtalyan ekiplerinden Inter ve Milan’ın Sarı-Lacivertliler’in yıldız oyuncusu Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
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Fenerbahçe, Avrupa'da bir çok dev takımın dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcu için bir bonservis ücreti belirledi.
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REKOR BEDEL OLABİLİR
Haberde yer alan detaya göre sarı lacivertliler, 35 milyon Euro'dan düşük olan teklifleri değerlendirmeye almayacak.
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Sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan genç yetenek yarattığı skor katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak isteyen takımların 35 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bilgisine yer verildi.
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LEVERKUSEN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Bayern Leverkusen’in altyapı sportif direktörü Slawomir Czarniecki, vatandaşı Sebastian Szymanski’yi yakından takip ettiklerini söylemişti.
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Fenerbahçe’de harika bir sezon geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, 40 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
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