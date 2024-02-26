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        Haberler Gündem 3. Sayfa BÖYLE BABA OLMAZ OLSUN! 9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi! - Son dakika haberi

        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. 19 yıl önce evinde asılı halde bulunan 9 yaşındaki Cansu Siler'in babası Mehmet Siler cinayet şüphesiyle tutuklandı. Dosya, yıllar sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından incelemeye alınmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:59
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        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Yukarı Kepen Mahallesi'nde yaşayan Cansu Siler (9), 2005 yılında evlerinde ölü olarak bulundu.

        JASAT, BABASINI GÖZALTINA ALDI

        AA'da yer alan habere göre tarladan eve geldiğinde kızını asılı halde bulduğunu iddia eden Mehmet Siler, 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERDİ İDDİASI

        Kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince yakalanan Mehmet Siler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Katil zanlısı baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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