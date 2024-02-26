9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. 19 yıl önce evinde asılı halde bulunan 9 yaşındaki Cansu Siler'in babası Mehmet Siler cinayet şüphesiyle tutuklandı. Dosya, yıllar sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından incelemeye alınmıştı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Yukarı Kepen Mahallesi'nde yaşayan Cansu Siler (9), 2005 yılında evlerinde ölü olarak bulundu.
JASAT, BABASINI GÖZALTINA ALDI
AA'da yer alan habere göre tarladan eve geldiğinde kızını asılı halde bulduğunu iddia eden Mehmet Siler, 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERDİ İDDİASI
Kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince yakalanan Mehmet Siler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Katil zanlısı baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.