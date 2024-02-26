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        Haberler Yaşam Almanya'nın en güzel kadını İranlı Apameh Senauer seçildi

        Almanya'nın en güzel kadını İranlı Apameh Senauer seçildi

        Almanya'da düzenlenen Miss Germany güzellik yarışmasını 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:30
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          Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı 39 yaşındaki mimar Apameh Senauer oldu.

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          Berlin'de yaşayan ve henüz 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Senauer 15 bin kadını geride bırakarak birincilik tacını taktı.

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          Alman bir eşi ve iki çocuğu bulunan Senauer, 25 bin euroluk ödülün de sahibi oldu.

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          Apameh unvanını, özellikle İran'dan Almanya'ya göç edenler olmak üzere, imkanları kısıtlı olan ve ezilen kadınları savunmak için kullanmayı hedefliyor.

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          Genç kadının birinci seçilmesi geleneksel güzellik normlarının yıkılması yönünde önemli bir adım olarak görüldü.

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          Miss Germany güzellik yarışmasında bu yıl yaş sınırı kaldırıldı... Bu sayede yarışmanın daha da kapsayıcı olması vurgulanıyor.

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          *Haberin görselleri Apameh Senauer'ın ve Miss Germany güzellik yarışmasının Instagram hesaplarından servis edilmiştir.

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