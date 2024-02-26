Almanya'nın en güzel kadını İranlı Apameh Senauer seçildi
Almanya'da düzenlenen Miss Germany güzellik yarışmasını 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer kazandı
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Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı 39 yaşındaki mimar Apameh Senauer oldu.
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Berlin'de yaşayan ve henüz 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Senauer 15 bin kadını geride bırakarak birincilik tacını taktı.
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Alman bir eşi ve iki çocuğu bulunan Senauer, 25 bin euroluk ödülün de sahibi oldu.
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Apameh unvanını, özellikle İran'dan Almanya'ya göç edenler olmak üzere, imkanları kısıtlı olan ve ezilen kadınları savunmak için kullanmayı hedefliyor.
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Genç kadının birinci seçilmesi geleneksel güzellik normlarının yıkılması yönünde önemli bir adım olarak görüldü.
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Miss Germany güzellik yarışmasında bu yıl yaş sınırı kaldırıldı... Bu sayede yarışmanın daha da kapsayıcı olması vurgulanıyor.
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*Haberin görselleri Apameh Senauer'ın ve Miss Germany güzellik yarışmasının Instagram hesaplarından servis edilmiştir.
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