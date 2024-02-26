Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda Güler ile ilgili gelen soruya; "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" yanıtını verdi.