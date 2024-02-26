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        Haberler Dünya Lahey'deki İsrail duruşmasında Türkiye heyeti sunum yaptı: İsrail demografiyi değiştiriyor

        Lahey'deki İsrail duruşmasında Türkiye heyeti sunum yaptı: İsrail demografiyi değiştiriyor

        Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet sunum yaptı. "İsrail, hukuk dışı tek taraflı eylemlerine devam etmiş ve BM kararlarını hiçe saymıştır. İki devlet vizyonunu tehlikeye atmıştır" diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız "İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:43
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        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
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        Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada yaptığı konuşmada, "İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim’de başlamadı. Bu çatışma bir önceki yüzyıla uzanmaktadır. Barışın önündeki engel açıktır. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin derinleşmesi, iki devletli çözümünün uygulanmaması, yan yana iki devlet çözümünün hayata geçirilmemesidir" dedi.

        Yıldız ayrıca "İsrail'in son dönemdeki yapmış olduğu eylemler, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlamaktadır ve koşulsuz olarak kabul edilemezdir" dedi.

        "İsrail, hukuk dışı tek taraflı eylemlerine devam etmiş ve BM kararlarını hiçe saymıştır. İki devlet vizyonunu tehlikeye atmıştır" diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız "İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı" diye ekledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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