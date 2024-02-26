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        Haberler Ekonomi Emlak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu? - Güncel haberler - Emlak Haberleri

        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklinde bir açıklaması olmadığını bildirdi. Açıklamada herhangi bir resmi kurumdan konuya ilişkin açıklama yapılmadığı ifade edildi. Dolayısıyla yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:15
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        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

        "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' iddiası doğru değildir. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz'a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, 'yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada kiralardaki yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağına dair bir açıklama yapılmadığı vurgulanırken, uygulamanın devam edeceğine dair bir ibare de yer almadı. Dolayısıyla uygulamayla ilgili hangi yönde karar alınacağı bu aşamada bilinmiyor.

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