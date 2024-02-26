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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray muhtemel 11'i - Son dakika GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:28
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Hafta arasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.

        • 3

          Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı.

        • 4

          Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı.

        • 5

          İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

        • 6

          GALATASARAY'DA 3 EKSİK

          Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

          Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.

        • 7

          3 İSİM KART SINIRINDA

          Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

        • 8

          EVİNDE BU SEZON 13'TE 13 YAPTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

        • 9

          Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

          Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

        • 10

          İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        • 11

          Muslera

        • 12

          Derrick Köhn

        • 13

          Nelsson

        • 14

          Davinson Sanchez

        • 15

          Barış Alper Yılmaz

        • 16

          Lucas Torreira

        • 17

          Kerem Demirbay

        • 18

          Dries Mertens

        • 19

          Tete

        • 20

          Kerem Aktürkoğlu

        • 21

          Mauro Icardi

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