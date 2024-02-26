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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit! Şikayetçi oldu, yakalandılar

        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit! Şikayetçi oldu, yakalandılar

        Gazeteci Talat Atilla'nın evinin kapısı önüne gelip tehdit eden, 4 kişi yakalandı. Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler için Atilla, "Tanıyanlar bilir ki, insanız belki ürkeriz ama asla Allah'tan başkasından korkmayız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:31
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        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
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        Gazeteci Talat Atilla, 4 kişilik bir çetenin evinin kapısına kadar gelip tehdit oluşturması üzerine şikâyetçi oldu. Çete üyeleri polis operasyonuyla yakalandı.

        Talat Atilla, X hesabından yaptığı açıklamada, 4 kişilik bir çetenin evinin kapısına gelip tehdit ettiğini açıkladı.

        Şikayetçi olan Atilla, Ankara Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerinin, tehdit eden 4 şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

        Atilla yaptığı açıklamada, "Şimdilik 4 kişilik olarak görülen bir çetenin evime kadar gelerek tehdit oluşturması üzerine şikayetçi oldum. Dün Ankara Organize Suçlar Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla çete üyeleri yakalandı. Kapıma gelen şahısın cinayet suçundan hapis yattığı ortaya çıktı. Savcılığa sevk edilen çete üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başta ilgili emniyet camiası olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.

        Atilla, "Emniyetin hakkımdaki koruma kararı konusundaki hassasiyetine teşekkür ederek, düşüneceğimi söyledim. Soran, arayan tüm dostlara teşekkür ederim. Tanıyanlar bilir ki, insanız belki ürkeriz ama asla Allah'tan başkasından korkmayız" ifadelerini kullandı.

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