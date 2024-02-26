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Şahan Gökbakar'a IMDB aracılığıyla troll tuzağı kuruldu. Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile 'Ece'nin yapımcısı IMDB'de Fettos Gulhen olarak gösteriliyor. Google'da aratınca bu isim, Fethullah Gülen'e yönlendiriliyor.

Bu konuyu sorduğumuz Şahan Gökbakar'ın yapım şirketi Çamaşırhane Film Genel Müdürü - Yapımcı avukat Çağrı Özenen, IMDB'de yer alan söz konusu bilgiden haberdar olduklarını belirterek, yapımcı bilgisinin trollenmiş olduğunu bunu da yetkili mercilere ilettiklerini dile getirdi.

Peki sinema ve tv yapımlarıyla ilgili içerik sunan IMDB'ye söz konusu bilgi nasıl giriyor?

Abone olan kullanıcılar, belli bir puanlama ve yorum sayısından sonra IMDB hesabına kontrolsüz bilgi yükleyebiliyor.

Şahan Gökbakar, Habertürk'e yaptığı açıklamada, şunları söyledi; "IMDB, ciddiye alınacak bir site değil. Kullanıcı manipülasyonuna açık. Zaten 'Celal ile Ceren'de de yaptılar. Gitmeyin kampanyası yapıyorlar. Hep bir saldırı"