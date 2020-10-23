Ondan değerlisi yok!

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerinde 17 yaş altı oyuncular içinde en değerli isim 1 milyon avro bedelle TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da mücadele eden Burak İnce gösterildi. Burak İnce'yi 900 bin avro ile Kayserispor'da mücadele eden Emre Demir izledi.
Genç Türk yetenekleri, 800 bin avro ile Fransa'da Angers'ta forma giyen Muhammed Ali Cho ile 750 bin avro ile Brezilya'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti.
SON 10 SEZONUN EN GENÇ GOLCÜSÜ
Manisaspor altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı.
Geçen sezon Eskişehirspor karşısında attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elinde bulunduran Burak İnce, dünyanın en önemli 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan "MTU Hallen Cup"ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk isim olmuştu.
HEDEF AVRUPA
Burak İnce, 17 yaş altındaki isimler içinde ilk sırada yer almasının kulübü ve kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.
Altınordu'nun "iyi birey", "iyi vatandaş", "iyi futbolcu" düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Burak İnce, şöyle konuştu:
"Altınordu, Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen büyük bir organizasyon. Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah. Bana emek veren başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu da 15 yaşında bana güvenip forma vermişti, o anı hayatta unutamam."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!