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Haberler Altın

Altının kilogramı 1 milyon 177 bin 490 liraya geriledi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 177 bin 490 liraya geriledi

Giriş: 16.03.2023 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 177 bin 490 liraya geriledi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 165 bin lira, en yüksek 1 milyon 189 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1 milyon 177 bin 490 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 963 milyon 698 bin 362,52 lira, işlem miktarı ise 2.534,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 88 milyon 747 bin 774,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk, INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER :

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.180.000,00 1.905,00
En Düşük 1.165.000,00 1.900,00
En Yüksek 1.189.000,00 1.936,00
Kapanış 1.177.490,00 1.910,00
Ağırlıklı Ortalama 1.173.025,54 1.918,55
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.963.698.362,52
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.534,07
Toplam İşlem Adedi 102

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