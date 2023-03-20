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Altının gram fiyatı 1.228 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.228 lira seviyesinde işlem görüyor

Giriş: 20.03.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Altının gram fiyatı 1.228 lira seviyesinden işlem görüyor
AA

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 3,66 değer kazanarak haftayı 1.215 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 1.228 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 lira, Cumhuriyet altını da 8.150 liradan satılıyor.

Cuma günü 1.990 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1 artışla 2.009 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesi artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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