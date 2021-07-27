Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 497,09 liradan cumhuriyet altının fiyatı ise 3.233,91 liradan alıcı buluyor. İşte 27 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...