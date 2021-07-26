Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 500,09 liradan cumhuriyet altının fiyatı ise 3.256,64 liradan alıcı buluyor. İşte 26 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...