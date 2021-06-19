19 Haziran Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından aynı hızla düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 497,75 TL'den, çeyrek altın ise 810,42 TL'den işlem görüyor. İşte 19 Haziran Cumartesi altın fiyatlarında son durum...