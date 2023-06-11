ALTIN FİYATLARI 11 Haziran Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündeminde. Haftaya yükseliş trendinde başlayan altın fiyatları dolar TL kurunun da etkisiyle birlikte Çarşamba günü rekor kırdı. Gram altın bin 350 lira seviyesinden bir günde bin 450 liranın üzerini gördü. Gram altın fiyatları haftayı bin 500 lira sınırında kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları alış satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...