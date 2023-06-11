Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ALTIN ZİRVEDE! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu

Altın fiyatları pazar günü ne kadar? Son dakika 11 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Haziran Pazar yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı.Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

Giriş: 11.06.2023 - 08:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.