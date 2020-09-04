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Maden kanunu kapsamında, IV. grup madenlerden alınan devlet hakkı bedeli, altın ve gümüş madenleri için %25 artırımlı olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karada şu ifadeler yer aldı:

"3213 sayılı Maden Kanunu'na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."