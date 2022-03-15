Altın fiyatları ne kadar, kaç T? Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altındaki düşüş sürerken yatırımcıların gözü güncel altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatı 15 Mart itibariyle 924 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 15 Mart 07:30 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...

15 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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