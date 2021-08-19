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Dün 1.794 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu sabah 1.777 dolara geriledi. Altında günlük düşüş yüzde 0.6'yı buldu.

Bu düşüşte Fed tutanakları etkili oldu. Tutanaklarda yer alan bilgilere göre Fed üyeleri yıl sonundan önce varlık alım programında bir azaltıma gidilmesi gerektiğini düşünmüyor.

Dünkü düşüşte delta varyantıyla artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişe etkili olmuştu. Fed'in ABD ekonomisini destekleyici politikasını devam ettirmesi ise endişelerin şiddetini azalttı.

Yurtiçinde ise gram altın dün dolardaki yükselişle beraber 488 liraya kadar yükselmişti. Bugün ise ons fiyatındaki gerilemeyle 484 liraya çekildi.