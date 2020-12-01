Altın fiyatları son dakika rakamları yeni ayın ilk gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 2020 yılında ilk defa geçtiğimiz ayı aşağı yönlü seyirle tamamlayan altın fiyatları yeni aya yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte, 1 Aralık altın fiyatları...