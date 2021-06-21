Altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 6 değer kaybederek 1.764,6 dolarla son 2,5 ayın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Yeni haftaya ise yükselişle başlayan altının onsu, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.782,8 dolardan alıcı buluyor.