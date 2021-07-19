ALTIN FİYATLARI 19 Temmuz Pazartesi günü ne kadar? Hemen belirtelim ki piyasalar bugün saat 12.30'da kapanacak. Yarım günlük sürede ise altın fiyatları güne yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika alış-satış tablosu...