Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 17 Nisan Çarşamba canlı altın fiyatları
Altın fiyatları, yükselişini bugün de sürdürüyor. Dün öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. 17 Nisan Çarşamba günü ons fiyatı 2 bin 383 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 490 TL'den satılıyor. İşte, 17 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
- 1
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişelerin bölgedeki risk algısının yeniden yükselmesine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'de 15 Nisan'da açıklanan makroekonomik verilerin de enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 486 liradan yaparken; 17 Nisan Çarşamba günü 2 bin 489 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 065 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 070 TL'den alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.489,34
Satış: 2.489,65
-
- 4
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.382,39
Satış: 2.383,39
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.982,94
Satış: 4.070,58
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.931,75
Satış: 16.232,52
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.940,98
Satış: 8.141,16
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.931,75
Satış: 16.232,52
- 9
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 17.132,43
Satış: 17.569,60
-
- 10
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.394,29
Satış: 1.836,73
- 11
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.361,22
Satış: 2.509,45