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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 17 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 17 Nisan Çarşamba canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları, yükselişini bugün de sürdürüyor. Dün öğleden sonra düşüşe geçen altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. 17 Nisan Çarşamba günü ons fiyatı 2 bin 383 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 490 TL'den satılıyor. İşte, 17 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 07:23 Güncelleme: 17.04.2024 - 07:23
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