En iyi havalimanları belli oldu: İstanbul Havalimanı 10. sırada

Havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, dünyanın en iyi havalimanlarını belirledi. İstanbul Havalimanı, "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te 10. sırada yer aldı.

Birleşik Krallık merkezli internet sitesi, her yıl dünyanın dört bir yanındaki gezginlerle anket yaparak havalimanlarını derecelendiriyor.

Bu yıl listenin ilk sırasını, Katar’ın başkenti Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı kaptı.

Skytrax’e göre Hamad Uluslararası Havalimanı’nın “ultra modern tasarımı, gezilmesi kolay terminalleri ve üst düzey alışveriş imkanlarıyla” dikkat çekiyor.

10. seçilen İstanbul Havalimanı ise "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü.

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Havalimanı İşletmecisi, İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri’nde İGA İstanbul Havalimanı olarak zirvede olmaya devam ediyoruz. 'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarı yolculuğunda bizlere eşlik eden misafirlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.