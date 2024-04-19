"FRED'İ KORUMAK İSTEDİK"

"Fred uzun bir dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik. En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz."