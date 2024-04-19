İsmail Kartal: Oyuncularım stres yaptı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçının ardından konuştu. Oyuncularının ikinci golü bulamadıkları için stres yaptığını söyleyen Kartal, Fred ve Szymanski'yi oyundan çıkarma nedenini de açıkladı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, penaltılarla elendikleri Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:
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"İKİNCİ GOLÜ BULAMADIK"
"Sonuçta maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklik yaptık. Değişikliklerle 2., 3. golü bulup tur atlamak istiyorduk."
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"PENALTILARLA ELENMEK KÖTÜ OLDU"
"Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, tutu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak."
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"SZYMANSKI'YE KRAMP GİRDİ"
"Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama sadece golü bulamadık. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık."
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"FRED'İ KORUMAK İSTEDİK"
"Fred uzun bir dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik. En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz."