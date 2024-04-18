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        Haberler Gündem Son dakika haberi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem - AFAD Son Depremler

        Son dakika haberi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, bakanlığın il müdürlüğü ekiplerini ve ilgili birimleri bölgeye yönlendirdiklerini, sahada çalışmaları anlık olarak takip ettiklerini bildirdi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi gelmedi. Ekiplerimizin sahada çalışmaları devam ediyor." dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden ilçedeki 5 ahırın ve Yozgat'ta 2 katlı bir evin etkilendiğine dair ihbarlar alındığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 18:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:33
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        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Deprem çevre illerden de hissedildi.

        AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

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        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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        Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan grafiğe göre deprem Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun hissedildi.

        BAKAN ÖZHASEKİ: SAHADA ÇALIŞMALARI ANLIK TAKİP EDİYORUZ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, bakanlığın il müdürlüğü ekiplerini ve ilgili birimleri bölgeye yönlendirdiklerini, sahada çalışmaları anlık olarak takip ettiklerini bildirdi.

        Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat Sulusaray'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bakan Özhaseki, "İl müdürlüğü ekiplerimizi ve ilgili birimlerimizi bölgeye yönlendirdik, sahada çalışmaları anlık olarak dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        TOKAT VALİSİ HATİPOĞLU: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

        Sulusaray ilçesinde daha önce iki deprem daha yaşandığını ve oradaki incelemelerinin ardından Artova ilçesine geldiğini belirten Hatipoğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ben de Artova ilçemizdeyim. Vatandaşlarımızla beraberim. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi gelmedi. Ekiplerimizin sahada çalışmaları devam ediyor. Bütün hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." dedi.

        Artova ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Bazı vatandaşların ağladıkları ve sinir krizi geçirdikleri görüldü.

        Artova Kaymakamı Erkan Atam ve Belediye Başkanı Ali Güner vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

        "1 EV VE 5 AHIRIN ETKİLENDİĞİNE DAİR İHBAR ALDIK"

        AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun şekilde hissedildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, an itibarıyla Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Sulusaray'da 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığı, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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