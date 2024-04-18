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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1.çeyrek bilançolarına bakılarak hisse senedi alınabilir - İş-Yaşam Haberleri

        1.çeyrek bilançolarına bakılarak hisse senedi alınabilir

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Bulls Yatırım Genel Müdürü Kerim Dumanlı oluyor. Uygulanan ekonomi politikalarının hangi sektörleri olumlu hangilerini olumsuz etkileyebileceğini yorumlayan Dumanlı, faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomi yönetiminin planladığı yılın ikinci yarısından itibaren makro dengelere ulaşılıp ulaşılmayacağına dair fikirlerini de paylaşıyor. Dumanlı, yabancı yatırımcıların seçim sonrası hareket tarzlarından ve arka plandaki gelişmelerden yola çıkarak borsada alımların ne zaman başlayacağını tahmin ediyor ve hangi şirketlerin bu global fon akımından daha fazla olumlu etkileneceği yolundaki görüşlerini paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 18:56
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Bulls Yatırım Genel Müdürü Kerim Dumanlı oluyor. Uygulanan ekonomi politikalarının hangi sektörleri olumlu hangilerini olumsuz etkileyebileceğini yorumlayan Dumanlı, faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomi yönetiminin planladığı yılın ikinci yarısından itibaren makro dengelere ulaşılıp ulaşılmayacağına dair fikirlerini de paylaşıyor. Dumanlı, yabancı yatırımcıların seçim sonrası hareket tarzlarından ve arka plandaki gelişmelerden yola çıkarak borsada alımların ne zaman başlayacağını tahmin ediyor ve hangi şirketlerin bu global fon akımından daha fazla olumlu etkileneceği yolundaki görüşlerini paylaşıyor.

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        BÖLGESEL GERGİNLİK NASIL ETKİLER?

        Dumanlı, gıda perakendesi, bankacılık, sigortacılık, ihracatçı şirketler ile büyük holding ve bankaların yabancı fon alımlarından ne zaman ve nasıl etkileneceğine dair analizini aktarırken seçim sonrası döviz ve hisse piyasalarındaki hareketleri de yorumluyor. İsrail-İran çatışmasının bölgede ülkelerinin ekonomisi ile para ve sermaye piyasalarına bundan sonraki olası yansımaları değerlendiren Dumanlı, ekonomi yönetiminin alması beklenen enflasyonu düşürmeye yönelik önlemlerin şirketler ve sermaye piyasalarını nasıl etkileyeceğini anlatıyor.

        YATIRIMCI NE ZAMAN NE ALSIN?

        Başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanmayacağına dair görüşlerini ifade eden Dumanlı, bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisini ele alıyor. Dumanlı, bölgesel gerginliklerin seçim sonrasında beklenen yabancı yatırımcı girişini engelleyip engellemeyeceğine dair fikrini açıklarken global sermaye piyasalarının Türkiye’ye ilgi düzeyini ve bu doğrultuda borsaya yansımalarını değerlendiriyor. Global piyasalardaki beklentilerini de dile getiren Dumanlı, bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını da yorumluyor. Dumanlı mevcut gelişmeler ışığında vatandaşın yatırımlarını nasıl yönetmesi, nasıl bir portföy oluşturması gerektiğine dair soruları yanıtlıyor.

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