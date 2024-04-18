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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek? Türkiye UEFA ülke puanı kaç ve kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        Fiorentina, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Viktoria Plzen'i uzatmalarda 2-0 mağlup etti ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bu sonuca İtalyanlar kadar Türk futbolseverler de sevindi çünkü Viktoria Plzen'in Avrupa'ya veda etmesiyle Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:39
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        • 1

          Fiorentina, Konferans Ligi 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen ile karşılaştı. Artemio Franchi'de oynanan ve uzatmalara giden maçı Fiorentina 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 92. dakikada Nicolas Gonzalez, 108. dakikada ise Cristiano Biraghi kaydetti. Bu sonucun ardından Fiorentina Konferans Ligi'nde adını yarı fianle yazdıran taraf oldu. Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

          Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

        • 3

          (22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 22,100

        • 4

          (21. SIRA) POLONYA: 25.375

        • 5

          (20. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.525

        • 6

          (19. SIRA) SIRBİSTAN: 27.775

        • 7

          (18. SIRA) UKRAYNA: 28.000

        • 8

          (17. SIRA) YUNANİSTAN: 29.525

        • 9

          (16. SIRA) İSRAİL: 31.125

        • 10

          (15. SIRA) DANİMARKA: 31.450

        • 11

          (14. SIRA) NORVEÇ: 31.625

        • 12

          (13. SIRA) AVUSTURYA: 32.600

        • 13

          (12. SIRA) İSVİÇRE: 32.975

        • 14

          (11. SIRA) ÇEKYA: 35.800

        • 15

          (10. SIRA) İSKOÇYA: 36.050

        • 16

          (9. SIRA) TÜRKİYE: 38.100

        • 17

          (8. SIRA) BELÇİKA: 47.600

        • 18

          (7. SIRA) PORTEKİZ: 55.982

        • 19

          (6. SIRA) HOLLANDA: 61.300

        • 20

          (5. SIRA) FRANSA: 65.331

        • 21

          (4. SIRA) ALMANYA: 83.624

        • 22

          (3. SIRA) İTALYA: 86.998

        • 23

          (2. SIRA) İSPANYA: 87.864

        • 24

          (1. SIRA) İNGİLTERE: 103.178

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