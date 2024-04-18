Fenerbahçe - Olympiakos: 1-0 (2-3 penaltılar) | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2 kaybettiği çeyrek final maçının rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarla elenip Avrupa'ya veda etti. 90 dakikayı ve uzatmaları İrfan Can Kahveci'nin 11. dakikada attığı golle üstün bitiren sarı-lacivertliler, penaltılarda rakibine 3-2'yle boyun eğerek yarı final şansını kaçırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayan sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 önde tamamladığı maçta penaltılarda yıkıldı.
Kanarya, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip tamamladığı maçta, penaltı atışlarını 3-2 kaybederek Konferans Ligi macerasını noktaladı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.
11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, savunmanın arasından kale sahasına hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcudan önce son anda Ntoi araya girerek topu kornere gönderdi.
34. dakikada Olympiakos savunmasının uzaklaştıramadığı top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.
50. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılıp şutunu attı, savunmadan dönen top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defansa çarpan top az farkla üstten kornere gitti.
80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe yarı alanında topla buluşan Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu.
86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ön direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
103. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fortounis'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Iborra kafayı vurdu, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına hareketlenen David Carmo kafayla topu kaleye gönderirken, çizgi üzerindeki Djiku gole engel oldu.
114. dakikada Zajc'ın sağdan ortasında Batshuayi'nin indirdiği top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
120+3. dakikada Olympiakos 10 kişi kaldı. Ntoi'nin Cengiz Ünder'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tobias Stieler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.
Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
Stat: Ülker
Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 100 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 120+2 Bonucci), İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Cengiz Ünder), Fred (Dk. 86 Zajc), Tadic, Szymanski (Dk. 106 Krunic), Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega (Dk. 89 Richards), Hezze, Chiquinho (Dk. 109 Horta), Podence (Dk. 64 Masouras), Jovetic (Dk. 46 Iborra), Fortounis (Dk. 109 El-Arabi), El Kaabi
Gol: Dk. 11 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 120+3 Ntoi (Olympiakos)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ortega, Dk. 60 Podence, Dk. 60 Tzolakis, Dk. 72 Ntoi, 90+4 Masouras, Dk. 97 Mendilibar (Teknik direktör), Dk. 112 Hezze (Olympiakos), Dk. 94 Szymanski (Fenerbahçe)