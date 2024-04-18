Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'la ortak basın toplantısı düzenliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile birlikte basın toplantısı düzenliyor.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kazan kazan ilkesi çerçevesinde her geçen gün daha da gelişiyor. Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizi kapsamlı şekilde gözden geçirdik. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması noktasında adımları ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Artışa rağmen mevcut rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

REKLAM Önümüzdeki dönemde çabalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu önemli adım olacaktır. Türk firmaları Tanzanya'da 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi başarıyla üstlendi. Tanzanya'da Türk firmalarının toplam proje bakımından Afrika'da üçüncü, sahra altı Afrika'da birinci ülke konumundadır. Firmalarımız demiryolu inşaatı, tersane ve gemi inşaatı yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demiryolu projesinin büyük kısmının Türk şirketi tarafından inşa ediliyor olması bizler için iftihar vesilesidir.

TERÖRLE MÜCADELE DE ELE ALINDI İstişarelerimizde terörle mücadele konusunu da ele aldık. Terör örgütleri arasında ayrım yapmayan Türkiye bu alandaki tecrübelerini dostlarıyla paylaşmaya önem vermiştir. FETÖ örgütü ile mücadele kapsamında beklentilerimizi paylaştım. Maarif Vakfımızın üstlenebileceği eğitim projeleri hakkında bilgi verdim. Tanzanya tarafından etkili ve somut adımlar göreceğiz. İki ülke kurumları arasında eş güdümün daha da geliştirilmesi gerektiği aşikardır. Dışişleri Bakanlığımız siyasi istişarelerde yüksek düzeyli diyalogda gerekli adımları atmaya karar vermişlerdir.

Afrika kıtasının gönlümde müstesna bir yeri oldu. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Afrika açılımımızın kıta ülkeleri tarafından da muhabbetle karşılandığını görmek bizi ayrıca sevindiriyor. Her alanda kıtayla ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımız bakidir. Afrika'nın sesinin d aha çok duyulmasına katkıya devam edeceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarımızın Afrikalı dostlarımızda yankı bulması olumludur. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZZE'YE DEĞİNDİ Gazze başta olmak üzere adaletsizliklere karşı mücadele azmimizi güçlendiriyor. Afrikalı kardeşlerimiz Filistin davasına hassasiyeti tüm dünyanın malumudur.

İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları ele aldık. 34 bin Filistinli, İsrail güçleri tarafından şehit edildi. 75 bin kardeşimiz yaralandı. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında iki devletli çözüm için adımları hemen atmalıyız. Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin tek ses olarak İsrail'e dur demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'yi gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir.

TANZANYA CUMHURBAŞKANI SAMİA SULUHU HASSAN Biz şikamo deriz, daha yaşlılar da merhaba der. Ben size teşekkür etmek istiyorum sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan davetiniz için. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına teşekkür etmek istiyorum. Mükemmel karşıladınız bizi, çok minnettarım bu güzel ülkede bulunduğum için. İçten teşekkürlerimi sayın Cumhurbaşkanı size sunuyorum. Çok yakın zamanda verimli toplantıyı sona erdirdik. Siz de iki ülke ve hükümetlerimiz arasındaki bağı güçlendirme taahhüdünde bulundunuz. Sayın kardeşim, Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok hususa zaten değindi. Benim söyleyebileceğim şey şu; Tanzanya karşılıklı olarak faydalı ilişkimizi geliştirme taahhüdünü yinelemektedir. Türkiye çok değerli bir ortaktır. Benim yaptığım ziyaret bu ortaklığı ne kadar değerli gördüğümüzü teyit etmektedir.

"DİPLOMATİK, EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAYA DEĞİNDİK" Görüşmemizde çok büyük memnuniyetle farklı sektörlerdeki ilerlemeye değindik. Diplomatik, ekonomik işbirliğini artırmaya değindik. Özellikle de üretim ve sosyal sektörlerdeki işbirliğimizi artırmaya değindik. İkili işbirliği açısından ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkürlerimi ilettim. Kalkınma desteğinden dolayı ve ülkemizdeki eğitim ve sağlık sektörlerine olan desteklere teşekkür ettim. İşbirliğimizi geliştirmenin ötesinde bugün burada 6 mutabakat zaptının imzalanmasına şahitlik ettik. Görüşmelerimiz esnasında sayın Cumhurbaşkanına şu bilgiyi verdim; Türkiye'deki uzmanlık ve bilgi Tanzanya'ya şu anda aktarılıyor. En önemli projelerimiz de bunlara dahil. Bu projeler arasında demiryolları projesi var. Tanzanya'nın da bu projelerin başarılmasına yönelik desteğini yineledim.

Bakanlarımız ve uzman ekiplerimiz bir araya gelerek çerçeve oluşturacaklar. Üzerinde hemfikir olan işbirliği alanındaki çerçeveyi ortaya koyacaklar. Tanzanya hemfikir olunacak tarihlerde toplantıya ev sahipliği yapacaktır. Ticaret ve yatırım alanında Tanzanya Türkiye'nin özel sektör aktörleriyle iletişim kurmayı öngörmektedir. Yarın İstanbul'da toplantı gerçekleştireceğiz. HASSAN YATIRIMLARA İŞARET ETTİ Türkiye'deki yatırımcıların ve işletmelerin ülkemize yaptığı önemli yatırımlar. Tanzanya'daki işletmelerin yapabileceği yatırımlar. Stratejik pazar fırsatlarının Türkiye'deki firmaların bizlerle iş yapabilmelerini vurgulayacağız. Ulaştırma, mavi ekonomi, imalat, tarım ve turizm görüşülecek.

Küresel konularda sayın Cumhurbaşkanı ve ben önemli görüş alışverişi yaptık. Tanzanya Türkiye'nin uluslararası anlaşmazlıklara barışçıl çözümleri konusundaki gayretlerini desteklemektedir.