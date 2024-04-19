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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Olympiakos'u konuk etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile öne geçmesine rağmen ikinci golü bulamadı ve müsabakada uzatmalara gidildi.

Her iki takım uzatmada da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince penaltı atışlarına geçildi. İsmail Kartal'ın penaltı vuruşları öncesindeki İsmail Yüksek - Leonardo Bonucci değişikliği ise ters tepti.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Cengiz Ünder penaltı vuruşlarını kaçırırken Livakovic'in de iki penaltı vuruşunda Olympiakoslu oyunculara şans tanımaması üzerine beşinci vuruşa geçildi.

Topun başına geçen Leonardo Bonucci vuruşunu sağ köşeye yaparken Olympiakos kalecisi Tzolakis bir penaltı vuruşunda daha gole izin vermedi ve Olympiakos, penaltılarda temsilcimize 3-2'lik üstünlük kurarak yarı finale yükselen taraf oldu.