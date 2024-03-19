ALTIN FİYATLARINDA İBRE YENİDEN YUKARI YÖNLÜ

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 243 liradan yaparken; 19 Mart Salı günü 2 bin 247 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 668 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 674 TL'den işlem görüyor.

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