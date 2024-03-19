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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 19 Mart 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları tablosu yeniden yeşile döndü! 19 Mart Salı canlı altın fiyatları

        Altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı yönlü seyrediyor. Ons ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı kayda değer bir düşüşle kapatan gram altın fiyatı bugün 2 bin 246 liradan alıcı buluyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 19 Mart 2024 Salı anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 08:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 08:16
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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