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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sebastian Szymanski'ye İngiltere'den 3 dev talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski'ye İngiltere'den 3 dev talip!

        Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski için flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı yıldız futbolcu için 3 İngiliz devinin devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:23
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        • 1

          Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        • 2

          Todofichajes'te yer alan habere göre İngiltere Premier League devleri Arsenal, Tottenham ve Manchester United, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

        • 3

          Tottenham'ın masadaki en istekli ve avantajlı ekip olduğuna dikkat çekilen haberde, Londra ekibinin Fenerbahçe'ye ilk transfer teklifini de ilettiği aktarıldı.

        • 4

          Sezon başında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

        • 5

          Szymasnki'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)

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