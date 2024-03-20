Sebastian Szymanski'ye İngiltere'den 3 dev talip!
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski için flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı yıldız futbolcu için 3 İngiliz devinin devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Todofichajes'te yer alan habere göre İngiltere Premier League devleri Arsenal, Tottenham ve Manchester United, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
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Tottenham'ın masadaki en istekli ve avantajlı ekip olduğuna dikkat çekilen haberde, Londra ekibinin Fenerbahçe'ye ilk transfer teklifini de ilettiği aktarıldı.
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Sezon başında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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Szymasnki'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)
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