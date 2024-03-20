Yarımada ve ada arasında gelip giden mimari şaheser: Mont Saint Michel
Fransa'nın Normandiya bölgesinde yer alan Mont Saint Michel, Orta Çağı anımsatan mimarisiyle dikkati çekiyor. Mont Saint-Michel, metcezir nedeniyle bazen ada, bazen yarımada oluyor
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Fransa'nın batısında Normandiya bölgesinde yer alan ve bin yıllık geçmişiyle manastır tarzı mimaride şaheser kabul edilen Mont Saint Michel, üzerine kurulu olduğu kayalık alanın belli zamanlarda gelgit yüzünden su altında kalması nedeniyle yarımadadan adaya dönüşüyor.
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Mont-Saint-Michel, Fransa'nın Normandiya bölgesinde Manş Denizi'nin kıyısında yer alıyor.
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Tarihi yarımadanın en önemli özelliklerinden biri gelgit akıntılarının (metcezir) dünyada Kanada'dan sonra en belirgin şekilde görülebildiği yerlerden olması.
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Bu özelliğiyle her yıl milyonlarca turistin uğrak noktası haline gelen Mont Saint Michel, başkent Paris'ten sonra Fransa'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri...
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Mont Saint-Michel, gelgit nedeniyle denizin çok yükseldiği zamanlarda ada görünümünü alıyor. Gelgitin şiddetli olduğu dönemde Mont Saint Michel, her gün iki kez adaya dönüşebiliyor.
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Birkaç saatlik ada görünümünün ardından manastır, tekrar kumsal üzerinde yükselen kaya görüntüsüne bürünüyor.
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Etrafını çevreleyen koyda meydana gelen gelgitler sırasında su 15 metre yükselip alçalırken deniz de adadan 15 kilometre uzaklaşıp yakınlaşıyor. Dünyada gelgit sırasında deniz seviyesinin en çok yükseldiği yer, 16 metre ile Kanada'nın Fundy Körfezi.
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Mont Saint Michel'de 21 Mart 2015'te gelgitin şiddeti 120 üzerinden 119 olarak ölçülmüştü. 'Yüzyılın gelgiti' olarak adlandırılan doğa olayını o tarihte yaklaşık 30 bin kişi izlemiş ve bir sonraki büyük gelgitin 3 Mart 2033'te izleneceği öngörülmüştü.
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MONT SAINT MICHEL
709'da küçük bir kilise olarak inşa edilen Mont Saint Michel, 12-13. yüzyılda etkili bir manastır ve batıdaki Hristiyan dünyasının önemli ibadet merkezi haline geldi.
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Manastır, Orta Çağ'da önemli siyasi ve entelektüellerin buluşma yeri olmasının yanı sıra Hristiyanlar tarafından bir hac merkezi olarak da kullanıldı.
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Manastırın inşası 10. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar devam etti. Bu dönemde mimari açıdan birçok değişikliğe uğrayan manastır yaklaşık 80 metre yüksekliğe sahip.
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15. yüzyılda Fransa ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren 'Yüzyıl Savaşı' sırasında Mont Saint Michel'in çevresine İngilizlerin saldırılarından korunmak için yüksek duvarlar inşa edildi. Fransız Devrimi'nden sonra 1793'ten 1811 yılına kadar rahipler için hapishane olarak kullanılan yapı, 1874'te restore edildi.
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2007'den bu yana bakımı için devlet tarafından 20 milyon avro harcanan Mont Saint Michel, metcezir ve Orta Çağı hatırlatan yapısıyla 1979'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
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Bu arada, önemli Yunan filozoflardan Aristoteles'in eserleri ilk kez Mont Saint Michel'de Yunanca'dan Latince'ye çevrildi. Bu tercüme faaliyetleriyle Mont Saint Michel'in 12. yüzyılın ikinci yarısında Aristoteles'in düşünce ve fikirlerinin Batı'da yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen sene Mont Saint-Michel Kilisesi'nin yapımının 1000'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlene kutlamalara katılmıştı.