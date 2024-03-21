Doğal şifa kaynağı: Kemik suyunun vücuda 5 faydası!
Sağlık dünyasında son zamanlarda popülerliği artan kemik suyu, birçok faydasıyla dikkat çekiyor. İçeriğinde bulunan kolajen, protein ve minerallerle besleyici bir içecek olan kemik suyu, vücudu destekleyici etkilere sahip. Peki, bu yararlar nelerdir? İşte, sizin için ilikli kemik suyunun vücudunuza sağladığı 5 fayda!
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Kolajen gibi vücutta doğal olarak bulunan bileşikler zamanla azaldığından dışarıdan takviyeye ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada, doğal bir kolajen kaynağı olan kemik suyu vücuda yardımcı olabilir. Bununla birlikte, yaşlanma belirtilerini geciktirme ve eklem hastalıklarına iyi gelme gibi faydaları olan kemik suyuna dair bilgileri sizin için derledik.
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KEMİK SUYUNUN İÇERİĞİ
Kemik suyunun içeriğini öğrenmek, yararlarını daha iyi anlamaya yardımcı olur. Kemik suyu; kolajen, glutamin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, amino asitler ve glukozamin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat yaş ilerledikçe azaldığından vücut bu içerikleri dışarıdan karşılamak zorundadır.
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Ayrıca bu bileşikler olmadığında cilt, bağırsak ve eklem sağlığında sorunlar oluşabilir. İçerisinde bolca kolajen bulunan doğal içerikli kemik suyunu düzenli tüketmek, olası hastalıkların yaşanma riskini azaltabilir.
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1. EKLEM HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE YARDIMCI OLABİLİR
Kemik suyu, eklem hasarını onarmaya ve artrit ile (eklem hastalıklarından biri) ilişkili ağrıyı iyileştirmeye yardımcı olabilecek kolajen sağlar.
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Bunun yanı sıra Ulusal Yaşlanma Enstitüsü’ne göre içerisinde amino asit bulunan kemik suları, kasları kemiklere bağlayan tendonlar ve bağlarda doku oluşturmaya yardımcı olarak eklemleri destekleyebilir.
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2. BAĞIRSAK İLTİHABINI AZALTABİLİR
Kemik suyu glutamin adı verilen bir amino asit içerir. Uluslarası Moleküler Bilim dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmaya göre, kemik suyu içerdiği glutamin sayesinde bağırsaktaki iltihabı azaltabilir.
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Bunun yanı sıra bu asit, bağırsak sistemini kaplayan dokunun yapısını ve fonksiyonunu korumaya yardımcı olarak hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önleyebilir.
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3. YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ GECİKTİREBİLİR
Vücut yaşlandıkça daha az kolajen ürettiğinden bu durum zamanla kırışıklıklara neden olabilir ve cilt elastikiyetini azaltabilir.
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Dermatoloji’de İlaç dergisinde 2019 yılında yayınlanan ve 11 çalışmanın incelendiği araştırmada kolajen takviyelerinin, yaraların iyileşmesine ve ciltteki yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesine yardımcı olduğu bulundu.
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Bununla birlikte yaşlanmayı geciktirmek için kemik suyunu veya kolajen takviyesini sürekli tüketmek gerekebilir. 2019 yılında Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayınlanan araştırmaya göre kolajen tüketiminin sonuçlarını görmek, genellikle en az 8 hafta sürüyor bu yüzden düzenli olarak kemik suyu içmelisiniz.
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4. YÜKSEK KALİTELİ PROTEİN İÇERİR
Kemik suyu protein bakımından yüksek değerlere sahiptir ve bu durum önemlidir. Yeterli miktarda protein tüketmek, vücudun yapı ve hücrelerini destekler, bunun yanı sıra vücudu virüsler ile bakterilerden korur.
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Daha uzun pişirme süresi sayesinde hayvan kemiklerinden daha çok protein çıkartan kemik suyu Amerika Gıda Merkezi’ne göre fincan başına yaklaşık 10 gram protein sunar. Bu durum sayesinde et veya tavuk suyu yerine ilikli kemik suyunu tercih edebilirsiniz.
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5. BEYİN VE SİNİR HÜCRELERİ ARASINDAKİ DENGEYİ KURABİLİR
Kemik suyu, vücudunuzdaki sıvı dengesini destekleyen mineraller olan elektrolitleri içerir. Yani, kemik suyunda bulunan elektrolitler arasında sodyum , potasyum ve kalsiyum bulunur.
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Medicina dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmaya göre bu elektrolitler, birkaç fonksiyonun düzenlenmesine yardımcı olur, bunlar: Beyniniz ve sinir hücreleriniz arasındaki sinyaller, kas kasılmaları, hidrasyon (hücrelerin içindeki ve dışındaki suyun dengelenmesi).
Kaynak: National Institute on Aging, Health, International Journal of Molecular Sciences, US Agricultural Research Service, Journal of Drugs in Dermatology, National Library of Medicine, Medicina