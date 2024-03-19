AKARYAKITA İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Cuma günü 85,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri etkili oldu. Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine yakıt tedarikini kesintiye uğratabileceği endişelerine yol açıyor. Ancak şu anda akaryakıt fiyatlarına getirilen herhangi bir indirim veya zam haberi yok.