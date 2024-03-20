Ebru Gündeş'ten Hamilelik iddiasına konserli cevap

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Şubat ayında Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in 4.5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gündeş, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bu iddia hakkında direkt olarak değil, dolaylı olarak cevap verdi.

4.5 aylık hamile olduğu iddiasına göre; Ebru Gündeş'in haziran - temmuz arasında doğum yapması gerekiyor. Gündeş, tarafından yayımlanan konser takvimine göre, temmuz ve ağustos aylarında bir hayli yoğun.

Ebru Gündeş, temmuzda; 5, ağustos da 5 konser olmak üzere iki ay içinde 10 konser verecek. Gündeş'in eylülde ise kesinleşmiş iki konseri bulunuyor.